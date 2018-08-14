拍攝北韓軍事設施 日男遭扣留

2018年08月14日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京13日電 ／東京13日電

一名日本男子7月間在北韓遭到扣留，目前已確定該男子的身分，是39歲滋賀縣出生的影像製作人，為了歐美旅行社企畫的旅遊商品赴北韓訪問，因拍攝南浦海軍造船廠而被逮捕，有可能被依間諜罪起訴。日本政府已要求北韓放人。

據《朝日新聞》報導，這名男子因在南浦拍攝了軍事設施而遭扣留。日本政府要求北韓方面放人，但北韓還尚未明確回應。北韓外交部長李容浩11日結束新加坡和伊朗的訪問，在過境北京機場時被日媒問到「日本人被扣留的理由為何？」時沉默不語。

日本為解決北韓綁架日人的問題，正在摸索如何安排日本首相安倍晉三和北韓領導人金正恩直接對話，這次的事件恐使日朝高峰會談的計畫生波。

日本政府內有一說指出，北韓扣留日本人是想當成對日談判的一張牌來用。另有一說認為，這件事可能成為原本沒有任何進展的日朝對話的契機。日本政府正對北韓實施經濟制裁，日本外務省呼籲民眾盡量勿前往北韓。

1999年12月1名前《日本經濟新聞》記者第5次訪問北韓時遭扣留長達約2年2個月。他獲釋後出書指出，北韓的調查官說明扣留他的原因時宣稱，他過去訪問北韓後曾將拍攝的錄影帶等資料，提供給日本內閣情報調查室和公安調查廳。記者的分析能力強，即使是普通的旅遊行程，走訪5次也是太過分了，對北韓而言是件危險的事。

(中國時報)