兩韓推郵輪、鐵公路合作 拓商機

2018年08月14日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

為落實《板門店宣言》、促進兩韓經濟交流，南韓計畫推出全新觀光旅遊產品，讓外國遊客可以搭乘郵輪造訪南北韓。南韓統一部也透露，南北韓13日開始聯合考察北韓開城至平壤路段，以利合作進行公路現代化工程。

南韓仁川港灣公社（IPA）表示，他們近日成立韓朝經濟合作小組，主要負責推動郵輪停靠兩韓、北韓南浦港現代化、進口海州泥沙三大計畫。其中，郵輪計畫是將目前途徑仁川港的郵輪停靠地點擴大至北韓的南浦港和海州港，讓外國乘客有機會在同一趟旅程中遊覽南北韓。

仁川港灣公社計畫，今年內完成韓朝物流環境分析及審核程序相關研究，並於明年上半年內編篡完成兩韓聯合考察所需資料與具體商業化方案。

另據南韓韓聯社報導，南韓國土交通部道路局局長白承根13日上午率團前往北韓開城，參加南北韓公路聯合考察團首次會議。

兩韓在6月28日板門店的公路合作小組會談中決議，將協力推動京義線公路（從南韓首爾至北韓新義州）開城至平壤路段以及東海線公路高城至元山路段的現代化工程。雙方本月初商定，自10日起進行京義線和東海線公路實地考察。不過，北韓9日晚間突然通知，考察日程延後到13日開始。

鐵路合作也提上議程。今年6月，兩韓舉行鐵路部門合作會談，這是雙方時隔10年再次磋商鐵路合作事宜。7月，兩韓聯合考察了東海線和京義線跨境鐵路朝方境內的對接區段。南韓統一部日前表示，計畫8月底聯合調查北韓境內的鐵路區段。

兩韓交通合作引起南韓企業廣泛關注，韓媒報導稱，現代集團、大宇工程建設公司、GS建設公司皆高度關注兩韓交通合作動向和經濟合作潛力，紛紛成立了專門的項目組，以規畫未來可能拓展的對北韓業務。對南韓公司來說，北韓宛如一片新的「藍海」，不僅可以惠及大型企業，還能為中小企業發展帶來巨大商機。

(中國時報)