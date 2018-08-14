拖拉10大決議 司改挨批沒決心

針對司改國題會議周年報告，民間監督司改國是會議聯盟13日表示，法案寫得再多，沒有落實，人民還是無感。（林偉信翻攝）

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中國時報
／台北報導

司改國是會議屆滿1年，民間監督聯盟昨提出司改拖拉三大症頭，指不必經由修法、十大可立即執行的決議，包含司法科學、監所醫療、犯罪被害人保護、法院通譯、偵查不公開、司法性別、兒少保護、法官檢察官評鑑等領域，迄今多半決議執行效率不佳，緩不濟急，或方向錯誤，甚至執行違背國是會議決議，質疑改革的決心。

警察績效 淪為數字遊戲

聯盟並舉例，近日司法官風紀案，希望未來評鑑委員會通過後，不用送監察院直接由職務法庭審理，並放寬對檢察官失職的回溯究責時間。

監督聯盟對司法院及行政院通過與修正達41項法律的努力給予肯定，但認為警政署不採納國是會議決議，設立「警察教育委員會」與「警察專案與績效管理委員會」，只願成立諮詢性質的會議，讓警察績效淪為數字遊戲，無法進一步改善台灣犯罪現象。

監督聯盟表示，當前績效制度已是基層員警的一大負荷，警政署應重新檢討成立委員會的可能性，至於偵查兒童少年車手案件，警方也違反偵查不公開，流出照片與個人資料等。

淘汰不適任司法官部分，監督聯盟希望除了官方版本讓人民直接請求評鑑外，加入監察院與評鑑委員會雙軌制度，只要評鑑通過，就不用再送監院直接由職務法庭審理議處，以縮短時間，同時將對檢察官失職究責2年的時效放寬。

設定目標 加強改革力道

對於已執行的決議，聯盟認為應加強改革力道，並有短中長期的目標設定，例如已成立的「人權與兒少保護及性別友善委員會」，後續如何運作，才是司法院落實人權、兒少保護、性別意識的關鍵。

由於司法院推動的大法庭、憲法訴訟、國民法官參審制的「司改三法」及諸多司改法案在立法院卡關，聯盟也希望立院下會期優先處理與司法改革相關的法律，落實國是會議決議，重視人民對於司法改革的殷切期望。

(中國時報)

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