績效評比 警政署認應通盤考量

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中國時報
／台北報導

民間監督聯盟批評警政署「不遵照決議精神、拖累改革，欠缺改革決心。」警政署回應強調，治安政策的擬定，為求完整周全，應由警政署就整體狀況通盤考量訂立，不宜受少數意見或偏差個案而左右，以免阻礙整體勤業務運作，影響治安。

民間監督聯盟認為警政署不採納國是會議決議，設立「警察教育委員會」與「警察專案與績效管理委員會」，只願成立諮詢性質會議。警政署指出，鑑於警察工作時效性與不同領域專業性，且部分係配合其他部會與國安團隊共同執行，若由單一委員會討論績效內涵，恐不夠完善周全。

不過，警政署表示，認同司改會議對於合理績效制度的看法，已於今年5月頒布計畫，規畫每年邀專家學者及基層代表，召開年度專案與計畫檢討會，提供更公平、合理、參與及透明機制，檢討各項治安專案與計畫，期間基層或專家學者若有反映意見，也可討論修正。

至於不設立「警察教育委員會」，警政署表示，去年底曾與提案的司改委員商議並取得共識，為免體制紊亂、權責不分，才將該會定位為諮詢性質，且任務編組，不稱委員會。

警政署強調，強化警察教育訓練、提升執法品質立場不變。月初諮詢委員名單出爐，包括基層、幹部代表、警政與各領域學者和警大、警專學生代表共11人，目前正蒐集各機關教育訓練問題與改善建議，擇期開會研商。

(中國時報)

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