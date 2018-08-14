即刻改革司法 貼近民眾感受

2018年08月14日 04:11 中國時報 林偉信

民間監督落實司改國是會議決議聯盟昨召開記者會，檢視蔡英文總統的司改成績單，批判司改拖拉沒有改革誠意，並把矛頭對著警政署，卻未省思當前社會要求執行死刑和汰除不適任司法官強烈民情要求，為何未落實此次司改。即刻改革司法，就應從民眾關切和能感受到的議題著手。

司法院及行政院上周召開記者會，聲稱第2個司改進度修正通過法律類達18項，已提出法律草案達23項，跨院、跨部會協力合作，除協調完成87大點次、303個子點次的主、協辦機關外，一堆數據，仍讓人民無感。

尤其官方自吹自擂司改成效，但民調對司法的信任度卻未見起色，司改國是會議到頭來只是一場大戲，如何走出這樣的困境，解決良藥就是，立即改革司法、健全法治體系，有效填補治安缺口，才能真正保障人民安全。

此次司改國是會議避而不談的死刑存廢議題上，只要仍有死刑制度，法官認事用法應嚴守獨立審判，不要為了討好廢死或人權團體，作成背離社會正義的裁判，讓死刑案件在撤銷發回中，不斷來回更審而無法確定，且判死定讞的案件也須依法執行槍決。

另司改國是會議中，警政署要求廢除的司法警察調度條例，未獲重視，在最近劣檢風波再受關切，但聯盟關切卻是警察績效制度；其實，警察基於維護治安，須主動揪出不法，管考自有一套規定，否則如何保障人民安全。 再者，落實偵查不公開、保障人權，是法治社會普世價值，但除警察外，檢察官辦案更須以身作則，對政治性案件的偵查作為，不應故意透露給特定立場的媒體，強化自己發動偵辦的正當性，而司改監督團體更應揚棄個人政治色彩，真正發揮監督及警示功能，才能讓司改成功，獲得人民信賴。

(中國時報)