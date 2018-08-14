馮光遠辱金溥聰 判賠50萬確定

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中國時報
／台北報導

作家馮光遠3年前陸續在其臉書寫文章，指前駐美代表金溥聰是「法院認證的男妓」、「混蛋」，金提告求償；最高法院維持二審判決，認定馮光遠的用語輕蔑且粗鄙，已超出合理評論範圍，損害他人名譽權，判馮須賠償50萬元、臉書刊登道歉啟事1天確定。

金溥聰與馮光遠的紛爭導因馮2013年於個人部落格「國寶級白目馮光遠在此」連續發表文章，諷刺馬金2人有「特殊性關係」，金提告認為馮影射他與馬英九有同性戀關係，涉嫌誹謗，但馮被判無罪定讞。

2015年3月起馮光遠又在臉書上，以「關於特殊性關係之臨時性寫作」為標題，內容以「法院認證的男妓。」等批評金溥聰，金提起自訴並向馮求償100萬及登報道歉。

刑事部分，台北地院判他無罪，案經上訴，高院認為依據社會一般通念，這些用語已損及金的名譽，構成公然侮辱罪，將他判罰5000元，可易服勞役50天。

民事部分，北院判馮光遠須賠償15萬元，不須登報道歉，高院認定馮以輕蔑、粗鄙言詞貶損金的人格，且未具體引述評論事實，侵害金的名譽權，判馮須賠償50萬元並在臉書刊登道歉啟事1天，馮提上訴，最高法院駁回定讞。

另金溥聰被馮光遠指與前總統馬英九有「特殊性關係」，高院更審判馮須賠償50萬元，最高法院審理中。

(中國時報)

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