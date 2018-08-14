中庭大迴轉 撞死鄰居2歲娃

2018年08月14日 04:11 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

近年倒車輾童事故

台中石岡區對小兄弟13日在社區中庭玩耍，遭王姓鄰居駕駛休旅車撞傷，哥哥雙腿擦傷，自行爬起，2歲弟弟後腦著地，卡在車輪下，送醫不治。警方表示，肇事駕駛疑為趕上班，迴轉不慎，加上視線死角釀禍，訊後依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，從事電梯工程的48歲王男，當時駕車要調頭出門，因中庭車道迴轉半徑不夠，他向右迴轉、倒車後，要再迴轉時，疑因視線死角，右前輪撞上2名蹲著玩石頭的男童，7歲哥哥自行爬起，2歲弟弟壓在車輪下。

2歲男童後腦直接著地，血流不止，救護人員到場，他已無生命徵象，送醫急救仍不治。院方指出，男童全身多處擦傷，X光檢查沒有骨折，疑因頭骨脆弱，腦部受重創致命。

據了解，男童祖母當時坐在門口，疑正在講電話，沒注意到車輛移動，她發現時，孫子已被壓在車輪下。男童父母及祖父得知噩耗，連忙放下工作，趕到醫院，得知乖巧的孩子來不及長大，難過得直掉眼淚。

男童祖父趕到派出所做筆錄時，看到撞死金孫鄰居低頭不發一語，想要出手打他洩憤，被女警勸止。男童祖父痛罵「開車都不用看嗎？我乖孫被撞死，看他要怎麼處理！」他說，鄰居以前都是緩緩倒車出中庭，不知道在趕甚麼？直接大迴轉，孩子那麼小怎麼來得及閃？

王男向警方表示，當時他正要開車出門上班，倒車迴轉時，沒有注意到車前有小孩，「如果有看到我怎麼可能會撞他！」事發後，鑑識人員針對王男車子採集跡證，不過沒有發現明顯的撞擊痕跡，警方將比對行車紀錄器及社區監視器，釐清事發經過。

(中國時報)