柯挨批 濫用市政資源打選戰

本期《台北畫刊》以Lifestyle生活風格為主題，不過內容卻出現大篇幅的世大運回顧內容。（台北市觀傳局提供）

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中國時報
／台北報導
世大運篇幅多達6頁。（吳堂靖翻攝）

台北世大運過程一波三折，最後圓滿落幕，柯文哲聲勢連帶一飛衝天，今日舉辦周年文物展，先前議員王世堅就曾痛批「曲終人不散」，柯還反嗆「我不需要靠這個」，不過本期《台北畫刊》卻出現6頁的世大運回顧，也避掉郝龍斌功勞，遭質疑動用市政資源為選情助攻。

有意淡化前朝的功勞

「2017年夏天的台灣奇蹟，將會成為台灣人的光榮歷史！」觀傳局昨發行本期《台北畫刊》，不過特別企畫中卻以「世大運熱情再現」為題，文章一開始引用柯文哲於英雄大遊行中談話，柯感謝選手、志工、義交、隊職員等，但獨獨漏掉申辦的前市長郝龍斌，似乎有意淡化前朝功勞。

世大運為台灣有史以來最大的國際賽，一度傳出票房慘淡、設備落漆等窘境，但後續由黑轉紅，創造87％的售票率，也讓原本民調跌落谷底的柯市府重新攀上高峰，柯文哲雖曾稱不會將世大運當成政績，但每次演講必提，如今除了舉辦周年活動，《台北畫刊》也大篇幅宣傳，遭外界質疑動用行政資源打選戰。

「柯文哲不要再說自己沒錢打選戰！」王世堅痛批，放眼全世界運動賽事，即便辦得再成功，也沒有人再辦回顧展，柯文哲市政乏善可陳，才要砸700多萬公帑勾起大家美好回憶、再度神話自己，根本是濫用市政資源在選舉！

觀傳局澄清 介紹活動

觀傳局澄清，文物展部分由體育局規畫，《台北畫刊》內容原先就會介紹市政活動，報導透過世大運志工視角，回顧賽事期間的溫馨故事，本期另介紹台北河岸音樂祭、重慶南書街等，並無特別對世大運大篇幅報導。

市府發言人劉奕霆表示，世大運凝聚了台灣人民的向心力與榮譽感，也讓世界看見台灣，期盼透過多元管道，帶領民眾重溫當時的光榮記憶。

(中國時報)

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