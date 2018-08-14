板橋果菜市場 交易不如預期

2018年08月14日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市「板橋果菜批發市場」自去年4月開始營運，但5月至12月的平均交易量6838公噸，僅有每月預期交易量1萬8433公噸的37％，遭新北市審計處點名檢討改進，果菜運銷公司總經理江惠貞直言，「每月預期交易量根本無法達成。」

新北市果菜運銷股份有限公司為滿足大漢溪以南地區蔬果的供應需求，斥資4億多元興建「板橋果菜批發市場」，自去年4月開始試營運，去年共交易227天，交易總量6萬194公噸，管理費收入3792萬餘元。

北市交易量未轉移

審計處資料卻指出，果菜市場每月預期交易量1萬8433公噸，但實際平均月交易量6838公噸，僅預期量的37％，且交易對象多屬中小型業者；另還有未確實管制車輛進入零批區，導致零批區陶磚破損，完工後不久又刨除、零批區漏水、未妥善辦理太陽能光電發電系統標租案等問題。

江惠貞坦言「每月預期交易量根本無法達成！」她解釋，當初興建時規畫出這個數據，卻沒有考量到實際經營層面，當初預計台北第一果菜市場要改建，交易量可能會移轉至板橋，但台北第一果菜市場至今未改建，交易量不可能移轉至板橋。

成立為安置零批攤商

江惠貞表示，板橋果菜批發市場內約有300多攤，但板橋果菜成立的目的是「安置」從湳興市場一帶遷過來的零批攤商，大多數的攤商沒接觸過拍賣，僅能從頭輔導，目前僅有百餘攤逐漸步入軌道。

江惠貞指出，板橋果菜批發市場雖然是新成立的市場，但它跟一般批發市場的定位、屬性有所不同，且一個批發市場要上軌道，本來就需要多年的時間經營，人力、設備要需要互相搭配，「未來會越來越好的！」

(中國時報)