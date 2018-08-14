板橋果菜市場 交易不如預期

新北市果菜運銷股份有限公司銷售情況。（葉書宏翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市「板橋果菜批發市場」自去年4月開始營運，但5月至12月的平均交易量6838公噸，僅有每月預期交易量1萬8433公噸的37％，遭新北市審計處點名檢討改進，果菜運銷公司總經理江惠貞直言，「每月預期交易量根本無法達成。」

新北市果菜運銷股份有限公司為滿足大漢溪以南地區蔬果的供應需求，斥資4億多元興建「板橋果菜批發市場」，自去年4月開始試營運，去年共交易227天，交易總量6萬194公噸，管理費收入3792萬餘元。

北市交易量未轉移

審計處資料卻指出，果菜市場每月預期交易量1萬8433公噸，但實際平均月交易量6838公噸，僅預期量的37％，且交易對象多屬中小型業者；另還有未確實管制車輛進入零批區，導致零批區陶磚破損，完工後不久又刨除、零批區漏水、未妥善辦理太陽能光電發電系統標租案等問題。

江惠貞坦言「每月預期交易量根本無法達成！」她解釋，當初興建時規畫出這個數據，卻沒有考量到實際經營層面，當初預計台北第一果菜市場要改建，交易量可能會移轉至板橋，但台北第一果菜市場至今未改建，交易量不可能移轉至板橋。

成立為安置零批攤商

江惠貞表示，板橋果菜批發市場內約有300多攤，但板橋果菜成立的目的是「安置」從湳興市場一帶遷過來的零批攤商，大多數的攤商沒接觸過拍賣，僅能從頭輔導，目前僅有百餘攤逐漸步入軌道。

江惠貞指出，板橋果菜批發市場雖然是新成立的市場，但它跟一般批發市場的定位、屬性有所不同，且一個批發市場要上軌道，本來就需要多年的時間經營，人力、設備要需要互相搭配，「未來會越來越好的！」

(中國時報)

柯挨批 濫用市政資源打選戰 園區三期計畫 地主促快徵收

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。