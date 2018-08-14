園區三期計畫 地主促快徵收

園區三期促進會60餘名成員13日前往新竹縣政府，要求盡速徵收，發展工研院周邊。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

「支持徵收、園區三期計畫！」新竹縣科學園區三期促進會60餘名成員，13日上午至新竹縣政府前陳情，呼籲縣府盡速徵收竹科三期、工研院周邊土地，發展並繁榮地方，隨後參與縣級都審會議表達意見。

部分農民反對 批評滅農

園區三期計畫現名為「竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區細部計畫」，早在近30年前，竹東鎮鄰近科學園區、工研院上百公頃土地，在都市計畫後被畫定為工業用地，並限建，新竹縣政府日前提出「竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區細部計畫」，將以區段徵收方式，徵收土地並招商，不過此計畫卻也遭到部分農民反對，批評滅農，數度陳情抗議，亦有監委主動調查此案。

不過，由地主組成的竹科園區三期促進會約有2百名成員，13日上午60餘人手持權狀前往新竹縣政府抗議，期望能加速徵收，發展地方建設。成員戴寶森指出，該區因都市計畫之故，有限禁建問題，儘管家家戶戶有土地，卻不能用於建設蓋屋。

土地未被徵收 也遭占耕

戴寶森也表示，新竹因有科學園區，吸引不少人自屏東、花蓮等地遷居新竹，為免產業外移，也希望能留住在地廠商，活絡地方經濟。另有促進會成員指出，土地未被徵收，卻也被占耕。

「竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區細部計畫」已進入縣級都審會議，縣府稱，陳情民眾意見都會列入，給委員作為參考。

(中國時報)

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