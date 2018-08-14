中市火車轉公車 10月起免錢

2018年08月14日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

搭台鐵火車到台中市，不管通勤或旅遊、購物、訪友，10月1日起轉乘公車全市坐透透，攏免錢！民眾只要使用悠遊卡或一卡通搭乘火車，在全台中市內18個火車站下車，並於2小時內使用同張電子票證轉乘公車，全部享受免費轉乘優惠。

轉乘優惠 10公里免費

台中市交通局長王義川13日表示，從10月1日開始，持悠遊卡及一卡通搭乘台鐵後2小時內轉乘公車免費，除目前18個火車站，未來5座通勤新站完工開放後，將有23座火車站方便民眾轉乘公車，減少私人運具造成空汙。

王義川表示，為鼓勵民眾使用電子票證，市府推出使用花博卡進出提供電子票證服務的公有停車場，享停車費5折優惠後，交通局針對改善空汙，提出「關鍵五微克」交通計畫，獲環保署核定通過補助1192萬元經費，鼓勵民眾搭乘台鐵後轉乘公車。

不只到年底 明年持續推動

這項火車轉乘公車的優惠，不只從10月到年底，明年也將持續推動，預估受惠人數眾多，提供方便、經濟實惠的選擇。

交通局舉例，民眾從豐原搭公車到谷關，除10公里免費乘車優惠外，必須支付最高60元車資，10月起搭台鐵火車到豐原，轉乘公車到谷關，60元車資全省下來，即使只搭1站台鐵火車，轉乘同享優惠。

王義川也表示，8月底、開學前，將開通新的「文心幹線」公車路線，該路線由台中烏日高鐵站與捷運綠線北屯松竹站雙向對開，約15分鐘至20分鐘一班，沿途以捷運綠線為主行駛，只停靠18個捷運綠線站點，因應捷運開通提早做準備，也藉此預估未來搭乘捷運的乘客量。

(中國時報)