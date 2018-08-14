永華運動中心 民怨收費不親民

台南市永華國民運動中心即將試營運，但不少民眾認為，收費標準對運動頻率高的市民較不具吸引力。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

台南市第一座國民運動中心預計9月初試營運，收費標準13日出爐，游泳池全票100元、體適能中心全票50元，另有桌球室、綜合球場、羽球場及射擊場等均分開收費。不過，不少民眾都認為，與坊間的健身中心或單項運動場館相比，對運動頻率高的市民較不具吸引力。

永華國民運動中心7月底完工，亮麗的外觀吸引不少市民關注，頻頻詢問收費標準與開幕時間。市府教育局體育處表示，目前預訂9月初起試營運，周三將進行最後的討論。

昨天公開的永華國民運動中心營業時間為上午6點至晚間10點，收費標準分別為：1樓游泳池全票100元（單次）、體適能中心50元（每小時）、桌球室90元（每小時）、撞球室90元（每小時）；2樓綜合球場600元（離峰每小時）至1000元（尖峰每小時）、羽球場150元（離峰每小時）至250元（尖峰每小時）；3樓射擊場150元（入場費）。

各場館分開收費

此外，體適能中心還有晨健月卡788元（30天）、健身銀卡1088元（30天）、健身金卡2988元（90天）；游泳池有晨泳月卡800元（30天）、水漾卡1500元（30天）及4000元（90天）；可使用體適能中心及游泳池的泳健卡1988元（30天）。

打烊時間也被嫌

收費標準公布後，不少平日有運動健身習慣的民眾都認為，與其他健身中心或單項運動場館相比，永華國民運動中心的收費比預期高；特別是對運動健身頻率較高的市民，此一價格並不具備吸引力，營業時間只到晚上10點也太早打烊。

體育處指出，永華國民運動中心為台南市第1座國民運動中心，工程經費3億4248萬元，總樓地板面積1萬2891.18平方公尺，基地面積約2.9公頃，建築高度22.8公尺。目前該中心已委外經營，相關運動設施正陸續進場。

(中國時報)

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