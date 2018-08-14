體感科技中心年底啟用 推廣試玩

高市府推動體感科技園區即日起開放補助申請，每案最多2000萬元。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

高市打造「體感科技體驗中心」，以「前店後廠」模式推動，選在鄰近機場的大魯閣草衙道成立展示場域，秀出廠商研發成果，盼吸引國外買家；同時以高捷南機廠為研發技術基地，孵育新創團隊，即起也開放廠商申請相關補助，每案最高2000萬元。

占地250坪 展現研發成果

經發局副局長高鎮遠指出，市府爭取中央前瞻基礎計畫，加上地方自籌款，3.5年斥資12億元推動體感科技園區，今年第1期執行經費2.38億元，藉由實驗場域整備、主題應用試煉、商機媒合等多元途徑，建構體感科技產業鍊。

高鎮遠表示，過去體感科技基地多以研發中心為主，此次新成立的高市體感科技體驗中心占地250坪，提供廠商展現研發心血，未來也將有推廣活動，以「試玩價」開放民眾體驗最新體感科技成果，最快今年底落成啟用。

另外，市府也租下高捷南機廠行政大樓2樓300坪空間，將作為研發基地，預計提供5個新創團隊進駐。市府經發局及經濟部工業局將提供技術支援及產業輔導。

昨天經發局舉辦「體感科技計畫補助」說明會，吸引50家廠商、上百人熱烈參與。高鎮遠表示，主要提出3大方向補助，「主題應用行補助」針對影視、娛樂、醫療、教育、製造及海洋等6大領域，每案祭出最高2000萬元補助。

3方向補助 廠商熱烈參與

「多元應用型補助」部分，廠商可自行規畫主題，最高500萬元。而「新創應用型補助」則針對成立未滿3年新創公司，提供最高200萬元補助。相關補助計畫即日起開放受理至9月7日止，可望大幅減輕廠商研發成本。

(中國時報)

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