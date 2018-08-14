違規競選廣告 同法不同調

2018年08月14日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

年底選舉剩不到100天，不少參選人為增加曝光度，掛起競選廣告看板，但「台北市競選廣告物管理自治條例」規定，選舉前2個月才能刊登競選廣告，截至7月底，北市建管處列管160件違規競選廣告已全數拆除，但仍有零星民眾舉報案件；反觀公運處因不審查廣告內容，須民眾檢舉才受理，導致出現公車競選廣告滿街跑，形成同法不同調。

根據「台北市競選廣告物管理自治條例」，競選廣告僅能於政黨初選或選舉前2個月才能刊登，但不少人以問候語、姓名等方式避免踩紅線，導致競選廣告難定義，建管處明定，若廣告內容有參選人姓名、號次、照片、標語、競選項目，其中超過3項露出就屬競選廣告，須於限期內改善，逾期未改善可開罰5萬元以下罰鍰並強制拆除。

建管處列管違規競選廣告物共160件，經過通知限期改善、逾期強制拆除，截至7月底已全數拆除完畢，但近期陸續又有民眾舉報，列管待拆共45件，其中以士林北投區居多，建管處除通知行為人自行拆除外，針對大型竹鷹架競選廣告優先拆除，預計1個月內拆除完畢。

相較建管處積極拆除違規競選廣告，公車外牆廣告滿街跑，有些人僅出示姓名、照片，有人則是姓名、選區，雖未有明顯違規事證，但公運處不會主動審查廣告內容，恐成為管理違規競選廣告漏洞。

對此，公運處表示，公車外牆廣告適用「 台北市競選廣告物管理自治條例」，依規定非法定競選期間內，不會受理競選廣告物申請，但也不會主動查核廣告內容，須民眾具名檢舉才會調查，若發現違規屬實，會要求業者下架並開罰。

(中國時報)