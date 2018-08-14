交易量逐年增 盈餘卻下滑

2018年08月14日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市果菜運銷股份有限公司今年剛榮獲金炬獎「年度十大績優暨潛力企業」肯定，卻被新北市審計處檢討，2013年至2017年總交易量攀升至26萬餘公噸，但盈餘卻慘跌僅剩16.7％；對此該公司總經理江惠貞指出，大環境使然，將朝向多角化經營。

審計處資料顯示，2013年果菜運銷公司蔬果總交易量20.1萬公噸、2014年20.2萬公噸、2015年20.7萬公噸、2016年18.5萬公噸、2017年26.1萬公噸，僅有2016年總交易量下滑，其餘均逐年攀升。

另外，盈餘純利部分卻從2013年1107萬元、2014年2472萬元、2015年1745萬元、2016年1278萬元、2017年185萬元，僅有2014年增加，其餘均下降，2017年的盈餘甚至僅達2013年的16.7％。

審計處資料指出，果菜運銷公司為提高板橋果菜批發市場供應量，由三重果菜批發市場派專人集中貨源，從三重載運至板橋，運送經費占管理收入偏高，另還有承銷人未繳清議價管理費、三重市場管理費收入及交易金額下滑等問題。

江惠貞指出，大台北的果菜需求量呈現下滑趨勢，這是大環境問題。以台北農產運銷股份有限公司為例，本業並沒有賺錢，多是仰賴業外的停車管理費等其他項目創造盈餘；至於運送物流費用改進中。

江惠貞強調，有時特定蔬果爆量，但他們人事支出成本還是要因應，加上三重場的停車場有公有地、私有地問題，無法開闢成大型停車場，目前規畫朝向多角化經營，以往銷售對象僅有中盤、大盤，目前開拓大型連鎖賣場及消費者，協助農民包裝、行銷，將產品直送至消費者手中。

江惠貞說，果菜公司也幫忙農民設計水果禮盒等，亦不排除直接將蔬果直送大陸、日本、韓國及東南亞等國家，但還須董事會、議會同意，還有現金流等問題待解決。

(中國時報)