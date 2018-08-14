鍾肇政文學園區惹議 蔣絜安道歉

鍾肇政文學生活園區惹議，引發不小爭端。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

鍾肇政文學生活園區因修繕問題引發爭議，鍾肇政兒媳、現任民進黨不分區立委的蔣絜安，在臉書上代表家人發「道歉文」，此舉讓國民黨桃園市長參選人陳學聖抨擊，文化資產的修復及保存，本應尊重當事人真實記憶，蔣委員是否受到某種程度壓力，不懂為何要向市府道歉。

蔣絜安發聲明表示，鍾肇政文學生活園區是客委會、桃園市政府及鍾老一家人共同目標，她是以家屬身分針對園區引發社會議論及媒體關注致歉，不是針對市府，文學與文化是台灣共同的資產，希望少數委員無謂的政治口水到此為止。

鍾老兒子鍾延威也在臉書上改口發文，指身為家屬，求全心切，但公部門有日後整體運作的考量，工程經再了解，目前僅屬初驗階段，尚未正式驗收，下筆前查證不周是疏忽。

陳學聖說自己與鍾老熟識，也擔任過文化局長，文化資產修繕及日後的保存費用十分可觀，修舊如舊才有意義，他一手主導的大湳圖書館、新街國小日式宿舍修繕改建就是最好的例子。

他說，認同文化局所言，文化資產保存及修繕原則以「修舊如舊」為方向，但並非所有細節都能盡數還原，但過程中，至少得尊重當事人原意，施工前溝通是否與家人達成相當的共識，如今修繕與原圖大相逕庭的文化資產，喪失其精神，根本沒有意義。

陳學聖說，希望市府拆除錯誤部份重做，不必搶著開幕剪綵，不然錯誤失真的修復，恐成為鍾老及鍾家人心中永遠的痛。

(中國時報)

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