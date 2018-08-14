駿馬加鐵馬 花博新亮點

台中市警察局騎警隊與鐵馬志工隊13日舉行成軍典禮；騎警隊編制共8人，屬階段性任務編組，成員為前台中縣警察局駿馬騎警隊員擔任。（張妍溱攝）

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中國時報
／台中報導

將在今年台中世界花卉博覽會亮相的台中市警察局騎警隊與鐵馬志工隊，13日在滂沱大雨中成軍。開幕式安排6名騎警隊員進行馬術騎巡隊形表演，鐵馬志工隊50名成員也演出精湛騎技，台中市長林佳龍表示，2隊成立後，將於花博期間維持秩序，讓大家認識警察另一面。

「駿馬加上鐵馬」，讓台中花博有新亮點！林佳龍指出，台中世界花博是各界相當期待的盛會，市府運用「趁機行銷」，成立騎警隊及鐵馬志工隊為活動宣傳，讓市民及到台中觀光的旅客，進一步認識台中市警察及相關協警團隊，行銷花博、也行銷自己。

市警局表示，騎警隊編制共8人，屬階段性任務編組，成員多為前台中縣警局駿馬騎警隊員擔任；另鐵馬志工隊為台中市警友會自行車聯誼會組成，成員包括現職警察、退警、警眷等約50人，結合民間資源行銷。

市警局行政科勤務股長林滄崧指出，這次精挑資深騎警隊員加入花博任務編組，經驗非常豐富，共編列經費70萬元，結合民間專業馬術公司而成立，從今年5月開始訓練，每人受訓均超過100個小時，加強馬場和戶外騎乘訓練，強化個人騎術與團隊默契。

林滄崧說，花博期間每周六、日，騎警隊將在花博園區周邊執勤，2人1組騎巡4小時，並搭配鐵馬志工隊，提供民眾服務與交通協助，雄赳赳的騎警隊屆時配合與民眾合影，為花博增添亮點。

(中國時報)

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