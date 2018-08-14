逢大潮晴天淹水 布袋居民苦不堪言

2018年08月14日 04:11 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣布袋鎮部分地區長期受海水滲漏困擾，鎮民代表蕭素蘭指出，13日為年度大潮，加上布袋第1、2漁港堤防年久失修，牆面多處出現斑駁裂縫，致後寮路與上海路口經常發生晴天淹水情形，籲請縣府盡速解決問題，保障民眾身家財產。

蕭素蘭接獲多位居民陳情，表示只要每逢大滿潮，即使是豔陽高照也會淹水，由於上述路段鄰近嘉義區漁會，亦是通往布袋商港的聯外道路，不少用路人為避免汽機車慘遭高鹽分海水鏽蝕，乾脆逆向行駛，險象環生。她透露，當地民眾每月均約10天需面臨海水滲漏問題，實在苦不堪言，尤以4月至10月最為嚴重，有時水位可高達20公分，近200戶受影響，地勢較低窪的海巡署布中安檢所，也難逃淹水之苦。

在地縣議員蔡瑋傑指出，持續受地層下陷及海平面上升等因素影響，布袋第1、2漁港水面近乎要跨越堤防，加上部分水泥堤防間隙多有破裂，認為有必要重新施作，建議若要治本解決陳年問題，應採填築第1、2漁港的方式，不僅能增加腹地，且布新橋下會形成一處內海，未來可朝向高雄愛河或海上威尼斯等觀光發展。

嘉縣府農業處漁業科長張建成表示，適逢農曆7月大潮，海水水位比平時高，造成海水從漁港港堤滲漏流至路面，現已初步規畫在堤岸旁設置截水溝，將盡速辦理送審與動工；另布中安檢所房舍及堤岸，因地勢較低而淹水，將洽海巡單位研議，未來可藉碼頭加高工程一併改善；至於布袋第1、2漁港區日後發展，縣府會進一步了解地方想法，作為施政規畫參考。

(中國時報)