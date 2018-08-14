嬉啤趴在駁二 周末作伙解壓

2018年08月14日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

近年吹起的精釀啤酒風，高雄駁二特區也搭上風潮列車，推出「駁二嬉啤派對」加戶外料理的「嬉式餐桌」，結合街頭美食攤車、戶外風格選物以及原創手作，讓民眾在海風、藍天、青草地中享受戶外用餐的悠閒。

文化局長尹立表示，精釀啤酒風其實反映了一種現實生活中追求多元多樣、實驗創新的生活態度，這場獨特的派對也納入這樣的概念，打造出駁二港邊獨有的自由自在、突破框架、熱愛生活的「嬉啤派對」。

尹立說，嬉啤派對除了邀請來自全台的精釀啤酒品牌，也找來擁有高設計質感的風格戶外選物品牌共同參與，大義公園搭起了天篷帳棚，悠然氛圍有如城市世外桃源，讓市民朋友周末卸下工作壓力，一同追求美好生活。

為了讓大家體驗戶外用餐的悠閒感受，駁二特別規畫了限定活動「嬉式餐桌」，邀請高雄在地無國界料理餐廳知名主廚黃穎創意結合各類食材設計特色料理。

原本4人一桌的用餐規畫，因為臉友反映，駁二另提供配對湊桌服務，讓想要品嘗美食的單身男女，也有機會在用餐過程認識交流。活動現場還提供塔羅牌餐桌占卜，讓嬉啤的夜晚多了一點神祕驚喜。

「駁二嬉啤派對」於8月18、19日登場，駁二特區特別提醒參與嬉啤派對的民眾，喝酒不開車開車不喝酒，鼓勵搭乘大眾交通工具外，也由代僱駕駛服務公司提供活動現場優惠搭乘方案，快樂參與活動也能平安回家。

（過量飲酒 有害健康）

(中國時報)