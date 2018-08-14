排放自動監測 紙漿廠惡臭有解

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中國時報
／花蓮報導

花蓮中華紙漿廠長期排放「臭氣」引發民怨，花蓮縣環保局會同專家學者針對紙漿廠內進行查核，並添購異味採樣及氣體偵測等儀器，在紙漿廠產生異味時可立即分析及採樣檢測，預計年底廠內三座排放管道也會完成連線，供民眾即時查詢煙囪排放濃度。

花蓮縣環保局自上月底起連續執行為期二周的現場日、夜間查核作業，加強查核廠區內管線逸散、煙囪排放及異味污染物處理情形，為自源頭解決中華紙漿異味問題，也邀請學者專家現勘，針對廠內製程異味來源、強化空污防制措施建議可行有效的解決對策。

花蓮縣環保局長饒忠說，紙漿廠的臭味也是歷年民眾主要陳情對象，目前除查察異味排放來源，減少廠內異味逸散所產生的問題外，更利用手持式PM2.5粉塵偵測儀、六用氣體偵測器等儀器，調查廠內各製程及揮發性有機物的即時濃度變化，在紙漿產生異味時可立即分析及採樣檢測。

饒忠說，除要求廠方落實自主管理，環保署也已公告要求華紙裝設排放管道的異味污染物（即總還原硫）自動監測設備，未來完成設置及連線後，民眾就可即時查詢煙囪排放濃度，與環保單位一同督促中華紙漿改善異味排放問題。

中華紙漿廠花蓮廠務管理處長戴仁勇說，花蓮廠近年投入約10億元進行排放汙水及空氣改善，目前廠內廢水每天24小時與環保局進行連線，即時監控廢水排放數據，預計年底廠內三支煙囪也會完成監測連線，讓空氣品質符合民眾期待。

(中國時報)

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