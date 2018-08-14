三峽竹製水燈排 迎接好兄弟

2018年08月14日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

三峽地區立水燈排慶讚中元活動停辦20多年後，從2013年開始復辦，並自去年起將傳統竹製的水燈排數目增加為3座，為趕在18日「三峽水燈遊」遶境活動上場，老師傅正在宰樞廟前趕工，希望屆時能將高7層樓的水燈排豎立在廟前，指引山裡的好兄弟來此享用普渡供品。

三峽地區大部分都是山區，先民為了讓較遠處的孤魂野鬼也能在中元節期間享用供品，自清代起都會在農曆7月間豎立水燈排，並在夜間點亮燈光，指引山裡的好兄弟來此享用普渡供品，這項傳統雖一度在二戰末期的「皇民化運動」遭殖民政府禁止，但戰後復辦卻更加熱絡。

20多年前竹製的水燈排在豎立時意外斷裂，地方人士認為水燈排斷裂並非吉兆，此後三峽就不再製做水燈排迎接中元節，直到2013年李楷瑞當選秀川里長後，先以杉木製做水燈排迎接中元節，才又復辦這個在地古老民俗活動。

李楷瑞表示，水燈排數目須為奇數，今年仍將延續去年數目製做3座水燈排，但今年的水燈排高度從去年的5層樓增至約7層樓、21公尺，考量竹子太嫩不穩、太老容易脆掉斷裂，老師傅特別從端午節過後就開始尋覓合適的竹子製做水燈排。

李楷瑞指出，目前第一座水燈排已試燈完成，第二座水燈排骨架製作亦已完成，由於老師傅們必須在1個星期內將3座水燈排製作完成，民眾如果有興趣要來參觀水燈排製作，可得抓緊時間。

三峽區長陳健民指出，為了迎接中元節，民政局、區公所與宰樞廟將在8月18日下午5時舉辦「三峽水燈遊」活動，今年特別邀請已有110年歷史的三峽清樂社表演，並將迎出亦有百年歷史的七爺、八爺神將作為開路先鋒。當天晚間7時也將在埸贈送由經發局提供的傳統紙製手提燈籠，數量有限發完為止，歡迎大家一起來體驗三峽地區這項老傳統。

(中國時報)