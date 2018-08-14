三峽竹製水燈排 迎接好兄弟

宰樞廟目前已做好一根水燈排，上頭也綁滿紅燈籠。（陳俊雄翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

三峽地區立水燈排慶讚中元活動停辦20多年後，從2013年開始復辦，並自去年起將傳統竹製的水燈排數目增加為3座，為趕在18日「三峽水燈遊」遶境活動上場，老師傅正在宰樞廟前趕工，希望屆時能將高7層樓的水燈排豎立在廟前，指引山裡的好兄弟來此享用普渡供品。

三峽地區大部分都是山區，先民為了讓較遠處的孤魂野鬼也能在中元節期間享用供品，自清代起都會在農曆7月間豎立水燈排，並在夜間點亮燈光，指引山裡的好兄弟來此享用普渡供品，這項傳統雖一度在二戰末期的「皇民化運動」遭殖民政府禁止，但戰後復辦卻更加熱絡。

20多年前竹製的水燈排在豎立時意外斷裂，地方人士認為水燈排斷裂並非吉兆，此後三峽就不再製做水燈排迎接中元節，直到2013年李楷瑞當選秀川里長後，先以杉木製做水燈排迎接中元節，才又復辦這個在地古老民俗活動。

李楷瑞表示，水燈排數目須為奇數，今年仍將延續去年數目製做3座水燈排，但今年的水燈排高度從去年的5層樓增至約7層樓、21公尺，考量竹子太嫩不穩、太老容易脆掉斷裂，老師傅特別從端午節過後就開始尋覓合適的竹子製做水燈排。

李楷瑞指出，目前第一座水燈排已試燈完成，第二座水燈排骨架製作亦已完成，由於老師傅們必須在1個星期內將3座水燈排製作完成，民眾如果有興趣要來參觀水燈排製作，可得抓緊時間。

三峽區長陳健民指出，為了迎接中元節，民政局、區公所與宰樞廟將在8月18日下午5時舉辦「三峽水燈遊」活動，今年特別邀請已有110年歷史的三峽清樂社表演，並將迎出亦有百年歷史的七爺、八爺神將作為開路先鋒。當天晚間7時也將在埸贈送由經發局提供的傳統紙製手提燈籠，數量有限發完為止，歡迎大家一起來體驗三峽地區這項老傳統。

(中國時報)

排放自動監測 紙漿廠惡臭有解 國防部無償占民地 自救會怒告

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。