國防部無償占民地 自救會怒告

2018年08月14日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

因不滿國防部自1949年起即無償強占民地做為火砲射擊演訓基地，並且在未知會土地業主的情況下，與新加坡政府簽定代訓星光部隊合約，雖換取了國家利益卻損害百姓權益，新竹縣坑子口靶場自救會會長鄭進宅13日至新竹地檢署按鈴控告國防部竊占民地。

鄭進宅指出，國防部在1949年來台後就選定新豐坑子口地區，並強行無償占用，1963年更因應國軍武器精進，射程範圍擴大，還要求當地居民遷村，但國防部卻無法給予補償，居民只能無償的遷移，土地卻仍須繳交稅金並無任何減免。

國防部更於1974年與新加坡政府簽訂代訓星光部隊合約，在未知會土地業主情況下將土地非法外借新加坡部隊使用，換取國家利益。

地方居民認為，國家政策需要全國民眾共同來支持，但是不能拿少數民眾的權益做為國家政策的犧牲品，況且國防部在未經過土地業主同意下擅自將土地外借他國使用，明顯是竊占行為，因此，坑子口靶場自救會才會在忍無可忍下，對國防部提出告訴。

鄭進宅同時表示，此次正好可以檢視蔡政府所推動的促進轉型正義的政策是玩真的還是玩假的，是為了政黨的一己之私還是利國利民的政策，此外，如果有必要，自救會也將向法官請求假扣押坑子口靶場土地，讓國防部正視百姓權益問題。

(中國時報)