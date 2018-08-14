雲縣中小學場所 擬擴大免費使用

2018年08月14日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣府提出《縣立中小學場所使用管理自治條例》修正案，新增團體與機構實驗教育者得申請使用縣內中小學場所，為友善實驗教育邁出一步，但有議員建議免予收費，而且應擴大到樂齡團體，讓隨著少子化而閒置的空間能盡其用。

實驗教育3法完成修正，為配合《高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例》，有關團體及機構實驗教育者可依法申請使用公立學校閒置空間等規定，縣教育處向議會提出縣自治條例修正草案。

代理處長林慧蓉指出，修正重點讓實教對象使用公校閒置空間有施行的法源依據，是友善實教的具體作為，其次也增加由縣府委辦的活動免收場地費及清潔費等，建立與民間合作的良好互動關係。

議員蔡岳儒認為修正案對實教對象不夠友善，實教學生的家長既盡了納稅義務，孩子又處義務教育階段，既設學籍於學校，與一般學生無異，相關補助經費也依人頭到位核撥入縣庫，不應再向家長收取教室場地等費用，要求再調整送大會審議。

議員顏旭懋也認同實教者免費申請使用，他並指出土庫鎮新庄社區總幹事張弘陳情，該社區致力推展樂齡，向轄內國小借用閒置教室，教育處允諾整修桌椅等設施，但經費卻又被挪用，讓阿公阿嬤沒地方上課，建議修正案新增樂齡團體也能夠免費申請使用。

林慧蓉說，該處以去年度結餘款22萬5000元滾存入教育基金，補助土庫鎮埤腳、宏崙、後埔等3國小教室提供樂齡使用，該處國教科正在處理中。

議員賴淑娞表示，少子化是趨勢，學校閒置空間會愈來愈多，既然學籍在學校就是自己的學生，不應分彼此另外收費，而阿公阿嬤為社會國家奉獻一生，讓老年樂齡活化閒置空間再好不過，怎能再收費。

(中國時報)