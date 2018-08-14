基隆市公車 3年汰換55輛

2018年08月14日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市政府盡管財政拮据，市公車更是負債累累，但為了提供市民優質的搭乘品質，近年來大幅汰舊換新，自2014年至去年已汰換55輛公車，公車平均車齡也從7.06年降到5.12年，與台北市公車平均車齡4.65年相比，大幅拉近。

市府統計，基隆市自2014年至去年，共汰換掉55輛公車，其中2016年即一口氣汰換28輛，這3年來的效率可說是歷年最快速。

基隆市公車處指出，現有的公車數量為153輛，其中大型公車118輛、中型公車35輛；而大型公車中，低地板型占68輛，比例超過半數。

市府表示，雖然財政拮据，公車處一度負債到11億元，平均每年慘賠1.5億至1.7億元，肩負龐大的負擔，但自從市長林右昌2014年上任後，致力於還債、改善財政，並開始逐年汰換老舊公車，將修理廠委外經營後，每年省下5000萬元來投資新設備。

市府指出，公車處過去無償肩負市府政策，今年計畫要求相關單位逐年視財政狀況，編預算補貼票差，改善公車處財務難題，接下來會進行路線檢討，把成本與支出於合理範圍內運作，提升服務效能。

另外，基隆市老年人口越來越多，搭乘公車者多為長輩，市府即仍維持65歲以上長者免費搭乘公車的福利，今年持續汰換採購5輛中型公車，預定9月初加入營運，另外也新建置129座「公車LED智慧到站資訊系統」，提供候車民眾便捷的環境。

(中國時報)