「風水神石」卡路中 地主不願拆

2018年08月14日 04:11 中國時報 許哲瑗／新北報導

「這個石頭不能動！動了會死人！」土城承天路上通往桐花公園，一顆陳年巨石自山壁突出影響交通，騎車民眾一不留神可能一頭撞上，每月都有車禍發生，大安里長張俊隆表示，已和該地地主協商多次，但因當地民眾堅信該顆巨石為「風水神石」，可用來擋煞，經協商後仍不願拆除。

當地有個傳說，巨石經常有象徵財富的「金蟒蛇」出沒，因此老一輩長者稱之為「蛇山」。而在這塊巨石旁的土地公廟張姓廟公透露 ，「風水神石」長期庇佑著當地居民，猶如「護村神石」般靈驗，不能搬動、也不能加蓋水溝蓋，否則將有厄運發生。

但附近陳姓商家透露，該路段坡度陡峭、路面狹窄，上、下坡車輛會車時本就是問題，再加上路邊凸出一顆巨石，不只阻礙交通，夜晚燈光昏暗，許多機車騎士一不留神就朝巨石一頭撞上，他在承天路擺攤10多年，每月都目睹車禍發生，已成生活日常。

張俊隆表示，早在多年前就和呂姓地主協商過，這顆巨石卡在路邊，經常因疏忽造成車禍，但部分民眾堅信該顆石頭為「風水神石」，可以化解下坡車輛帶來的「煞氣」，若是移動石頭當地便將會有歹事發生，遲遲不願搬移，也拒絕在路旁的水溝上加蓋。

另據土城警分局交通分隊統計，短短2年內，此地共有26起車禍在該路段發生，平均每個月超過一件，車禍頻繁並非虛言。

張俊隆說，夏季為桐花公園的賞螢高潮，承天禪寺也在八月舉辦地藏法會，行經承天路的遊客增加，為解決「風水神石」造成的交通癥結，區公所和寺廟已派義交，每日在轉彎處指揮交通，並放置告示牌提醒民眾，行經此處務必遵行「下方車禮讓上方車」規則，減少意外發生。

(中國時報)