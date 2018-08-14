義民廟守護孩童 狗年祈福卡搶手

義民廟義犬將軍守護孩童，狗年祈福卡免費送。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣縣定古蹟北港鎮義民廟，供奉守護家鄉而犧牲的108名義民與1隻義犬，今年適逢狗年，廟方特別製作「義犬將軍」祈福卡，相傳義犬將軍是孩童的守護神，小朋友受到驚嚇都會到廟參拜收驚，此次推出免費祈福卡，大受歡迎。

廟塚合一的義民廟，位於北港鎮義民里，至今已有200多年歷史，廟宇雖然不大，但廟內保存義民塚、義犬將軍石雕、官印墳墓，記錄笨港地區義民與義犬奮勇抵抗盜匪的歷史，極具特色。

今年適逢狗年，廟方為紀念義犬將軍守護鄉里精神，特別製作「義犬將軍」祈福卡免費贈送，卡片印有義犬將軍石雕照片，可保佑小朋友福慧增長、健康平安，吸引許多家長帶著小朋友到廟參拜索取。

義民廟主任委員蔡義村表示，清乾隆林爽文之亂，笨港住民為抵抗賊寇，招集壯丁108人組成義民團，並飼養1隻靈犬日夜守禦，擊退盜匪數10次，後來盜賊趁義民團慶功時，派奸細毒死靈犬後進行夜晚突擊，108位義民不幸全部罹難。

清廷為褒揚保鄉衛民而犧牲的義士們，御賜「旌義」匾額，鄉民則將義民遺骸合葬，義民廟大殿祀義民公塑像，後廂祀「義犬將軍」，廟內至今保存著3座義民塚。

蔡義村說，義犬將軍非常靈驗，除了保佑孩童，還曾幫忙「討廟產」，托夢給侵占寺廟土地的民眾，解決延宕百餘年的土地糾紛，成為信眾津津樂道的事蹟。

(中國時報)

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