議員斥柯市府 大巨蛋打假球

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中國時報
／台北報導

大巨蛋案延宕多時，台北市長柯文哲13日赴市議會專案報告，市議員高嘉瑜指出，大巨蛋營運需以環評5萬9833人為上限，但根據台建中心審議認可通知書，光球場和觀眾席就可容納6萬1894人，未來要怎麼控管營運人數，難道要規定觀眾席不能滿座？他質疑，若市府不重啟環評，就是在放水、打假球。

高嘉瑜指出，大巨蛋環評規定全區容留人數上限是5萬9833人，但大巨蛋通過台建中心審查，內政部認可通知書的容留人數是14萬人，光是球場加觀眾席就有6萬1894人，柯文哲2016年曾說，只要全區容留超過6萬人就要重新環評，現在卻說遠雄不必重作環評，未來要怎麼把關人數？

環保局長劉銘龍回應，環評規定大巨蛋園區同時活動人數不能超過5萬9833人，已要求遠雄在環差報告提出「人流管理計畫」，會送進環評會審查。遠雄要自己調整人數，只要超過環評標準就會開罰。

遠雄發言人楊舜欽則表示，環評規定的是引進人口數，真正的容留人數是完工後，才由消防局訂定，目前環評條件沒有改變，不需重作環評。

另外，議員李慶元質疑，大巨蛋未來營運權利金為0元遭監察院糾正，市府是否還要跟遠雄談？副市長鄧家基說，因考量的變數太多，目前是終止狀態，談的意義不大，應待建照變更完成。

針對市府強調解約仍是選項，若遠雄一直拖仍會處理，議員李慶鋒質疑，解約底線究竟是何時？柯文哲僅說，目前遠雄已送都審，主觀上不覺得遠雄會跟市府硬拚到底。

(中國時報)

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