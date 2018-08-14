菜市晨之美 票選市場好味道

新莊第一市場「謝謝魯肉飯」老闆娘廖麗雲（右），以自家的魯肉飯配上豬血豬腸湯的套餐組合，PK泰山市場的排隊美食「犇牛堡」老闆洪聰結（左）。（陳俊雄攝）

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中國時報
／新北報導

菜市場不僅是婆婆媽媽買菜購物的好地方，不少隱身在菜市場裡頭的美食，也都是內行人才吃得到的美味，為了推廣這些大隱隱於市的好料，新北市市場處舉辦「票選新北市場好味道」活動，更增設「菜市晨之美」的美味早餐選拔，讓民眾品嘗美食後以滿滿元氣迎接挑戰。

新北市市場處自即日起至9月9日止舉辦「票選新北市場好味道」活動，希望讓民眾了解到各菜市場的美味，今年除延續去年「實在好味道」、「甜蜜好滋味」、「生活好品味」三大項，更新增「菜市晨之美」讓民眾也能知道各個菜市場的好料。

由於這次的票選總共匯集了新北市19個市場、135家攤商，新北市市場處長謝俊隆在開場時，還以各個市場的特色攤商及美食做了順口溜，引來全場的熱烈掌聲。

謝俊隆表示，新北市的菜市場有許多在地民眾都愛吃的早餐，像板橋黃石市場的人氣早餐王家肉羹，他也經常一早騎著機車來吃，補充一整天的滿滿元氣。另外，永安市場的永安包子、金龍市場的古早味大腸麵線、蘆洲永平市場小雅早餐等，也是許多民眾心目中的美味早餐。

市場處指出，票選活動決選出的30名攤商，參加10月間在府中捷運站「非常熱區」舉辦的「市場美食嘉年華」；票選民眾則可獲得iPhoneX、360度全景相機等大獎。

為了炒熱氣氛，現場還請來新莊第一市場「謝謝魯肉飯」老闆娘廖麗雲，以自家的魯肉飯配上豬血豬腸湯的套餐組合，PK泰山市場的排隊美食「犇牛堡」老闆洪聰結，結果在經發局長張峯源品嘗後，口味不分軒輊。

廖麗雲、洪聰結兩個人主打的魯肉飯、漢堡雖然分別為東西方美食，但他們異口同聲表示，菜市場的美味「俗又大碗才是王道」，也唯有用料精選實在，才能讓顧客流連忘返。

(中國時報)

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