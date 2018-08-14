新住民二代苦練技能 全國賽奪金

嘉縣國立東石高中學生吳宜道（左）和楊諒為（右）在全國技能競賽暨國際技能競賽國手選拔賽雙雙奪金，2人是同班同學，同為新住民二代，備賽期間互相挖苦求進步。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣國立東石高中電機科應屆畢業生吳宜道與楊諒為，日前在全國技能競賽暨國際技能競賽國手選拔賽雙雙奪金，2人不僅是同班同學，也同為新住民二代，賽前苦練多月，以「彼此漏氣求進步」為對方打氣，創下校方歷屆最佳成績。

榮獲電氣裝配職類金牌的吳宜道，母親是來自緬甸的新住民，父親領有身心障礙手冊，家中生計全靠母親在粉刷工廠的收入。他自小看著母親辛苦養家，除以認真讀書回報養育之恩外，常為減輕家中經濟負擔，吃泡麵果腹節省餐費。他透露，比賽首日就因操作不慎，被刮傷左手，但仍強忍痛楚完成模組，對於自己能奪金直說「非常意外」。

榮獲工業控制職類金牌的楊諒為，母親為越南籍新住民，在台南麵店幫忙，父親則在模具工廠工作，過去雖有參賽經驗，但始終與金牌擦身而過，這次參賽前與吳宜道苦練4個月，幾乎天天往學校報到，每天從早上8點到傍晚6點，連假日也不例外。備戰期間，2人經常「相互漏氣、挖苦對方」，用屬於大男孩的方式彼此鼓勵，奪金在他預期中。

東石高中校長楊長鉿表示，第48屆全國技能競賽暨第45屆國際技能競賽國手選拔賽，電機科共獲2金1銀，電氣裝配職類銀牌得主，為今年升高三的蔡少翔，3人當年入學成績都是5B，只要他們願意學習，校方也將全力支持；原錄取國立勤益科大的吳宜道與楊諒為2人，現均取得保送台灣科技大學電機系資格，感謝退休主任鄧世欽、主任唐山林及指教導師陳柏妤夫妻檔指導，締造佳績。

(中國時報)

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