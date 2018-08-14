二林精機園區環評 縣府盼年底過關

2018年08月14日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣政府開發二林精機園區腳步加快，目前補正後的環評報告書已送進環保署，預計24日召開二階環評的第1次小組審查委員會，縣府建設處盼趕在年底前過關，同時取得內政部開發許可及開發廠商的甄選，全力在明年6月正式啟動開發作業。

等了整整10年，中科四期二林基地已在5月完成二階環評，縣府在園區用地北側同樣台糖萬興農場興糖段土地畫出約352.82公頃，循《產業創新條例》申請編定「彰化縣二林精密機械產業園區」，計畫從2008年啟動，如今總算進入最後一道關卡。

建設處長劉玉平表示，環評報告已通過經濟部工業局審查，轉送入環保署，一般預估環評審查作業皆需3至4個月，縣府會同步展開開發許可與廠商甄選等前置工作，以便通過環評審查後，接續展開相關工作，希望年底或明年農曆年前能盼到好結果，讓入選廠商如期在明年6月動工建廠。

建設處產業發展科表示，二林精機引進產業類別包含關鍵機械零組件35％、精密機械元件25％、關鍵機電系統20％及工具機20％。扣除道路等公共設施後，園區可用產業用地212公頃，目前已提出投資設廠需求的廠商有307家，用地需求高達473.12公頃，預估開發完成後，將吸引800億元投資、年產值700億元。

(中國時報)