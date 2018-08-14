設計之眼 看蛻變台東

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中國時報
黃健庭

知本、鹿野兩場光雕音樂會，替歡樂無比的第8屆台灣國際熱氣球嘉年華，畫下絢麗句點。45天活動期間，可愛造型球大會師，遊客空前爆滿，不斷破紀錄，令人意猶未盡。

然而，暑假尚未結束，緊接著展開的，是史上首次「台東設計展」，直到9月16日。展覽橫跨台東美術館、原民文創研習中心、鐵花新聚落275倉庫3個主場，以5大主題，結合衛星展示、講座論壇、工作坊、餐會、市集、星空電影院等豐富內容，呈現台東深刻多元的人文風景。

「自然，而然」國際工藝展，匯集國內外工藝家以竹、木、藤、紙纖維所完成的精巧藝品。「前濤、後浪」展，將「南島國際美術獎」歷屆得主力作做精華回顧。「新便當計畫」，邀請料理達人用小米、紅藜、洛神、飛魚等台東食材發想創新美食，「巢、流」展出原民新銳藝術家心血結晶。此外，「有一種浪潮，叫臺東」，則透過圖文影片、精選台東特產與主題書籍，以及台東人描述生活感受的文字，搭配縮小版景物，訴說台東如何朝幸福城市蛻變。

近年台東在藝文發展方面有許多創新及累積，推動空間改造、景觀美化也有成，並嘗試把設計思維融入各項建設中，讓縣政推動更智慧、城市更美麗宜居、鄉親有更高生活品質，我創立「台東設計中心」初衷即在此。而籌備多時的設計展，可說是我卸任縣長前，為台東「凸顯在地、連結國際」努力的成果回顧、願景分享，誠摯邀請大家親自走訪觀展。

(中國時報)

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