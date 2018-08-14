酒駕自撞 童仲彥宣布退選

台北市議員童仲彥13日為酒駕向大眾道歉，並宣布退出年底市議員選舉。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

台北市議員童仲彥上周末在基隆酒駕自撞，神隱多時後，13日出面向社會大眾鞠躬道歉，宣布退出年底議員選舉。他說「對不起」，做了最壞示範，一切咎由自取，應該要負責，把機會讓給有志參選的新人。

上周六童仲彥在基隆市光華隧道口失控自撞，酒測值高達0.52毫克，遭警方依公共危險罪嫌送辦，檢方最後無保請回，童神隱2日後，台北市長柯文哲昨早進行專案報告前，才在議會現身。

看板租用權 無償釋出

童仲彥為酒駕向大眾道歉，也宣布退出年底選舉；還說雖然離開民進黨，但感念民進黨栽培，請大家支持民進黨中正、萬華區4席議員能夠全上。由於決定參選時的所有看板、招牌都已付費，租用到投票日，只要是中正、萬華區的議員參選人，不分黨派用得到的都願無償提供使用。

他強調，剩下的任期裡，仍會做好選民服務，對不起把票投給他的1萬9546名選民，宣布退選後將反省、沉潛，相信自己有改變的一天，也請大家放心，性專區的推動不會因為不是議員而停止，將繼續以公民身分促進林森北路設置性專區的i-Voting，「請相信只有劍橋留英處理萬華流鶯。」

仍會繼續推動性專區

童仲彥指出，原本就打算在月底宣布退選，只不過因為酒駕提早，考量到很多事情，所以不方便講，此外，童也把退選宣言PO在臉書，不少網友留言「了不起，負責」。

至於童仲彥退選後中正、萬華區選情，有藍營議員分析，童仲彥民調是倒數幾名，評估年底也選不上，有沒有退選沒太大關係，倒是因為童仲彥曾是民進黨籍，票源會回歸民進黨參選人。

(中國時報)

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