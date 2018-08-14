造謠登革熱死亡病例 罰50萬

2018年08月14日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

新北市新莊傳出登革熱疫情，甚至還淪為選舉議題，對此新北市衛生局長林奇宏13日上午表示，將全力把疫情遏止在第二波，不再蔓延，並澄清新莊疫情並無死亡案例，除將追查外傳登革熱疫情造成小朋友死亡的謠言，一旦查獲將依《傳染病防治法》對造謠者祭出50萬元罰鍰。

衛局闢謠 稱控制疫情

經過新北市政府全力孳清及噴消下，新莊區登革熱疫情已獲控制，新北市衛生局長林奇宏、環保局長劉和然13日上午也針對登革熱疫情提出說明。

林奇宏表示，目前市府已針對新莊全區84里全數完成清潔工作，13日將針對傳出第9例登革熱病例的建安里入戶巡查，並針對病患住家半徑100公尺熱區孳清；今日則將入戶噴消，呼籲民眾配合。

林奇宏說，在目前的防疫工作上，外界出現了許多錯誤的訊息傳播，甚至還傳言在這波的新莊登革熱疫情中，已有小朋友因此死亡，對此林奇宏也特別澄清「絕無此事」。

他強調，將會針對造謠事件深入追查，若發現造謠者將依《傳染病防治法》處以50萬元罰鍰。

林奇宏也指出，從蚊子叮咬到民眾發病過程，依照時序、地緣性、個案接觸史來判定為一波。依目前9個病例來看，前1至3個病例屬於第一波、4至9個病例則屬第二波，目前新北市將全力將登革熱疫情遏止在第二波，不讓疫情繼續擴散。

另針對外界質疑噴消作業有空窗期，環保局長劉和然說，消毒藥水都有3個月的效用期限，過度密集噴灑反而會讓蚊蟲出現抗藥性，市府從6至8月間已針對新莊84里全數完成消毒作業，且半數里都已完成第二次消毒作業。

自主清理 抗蚊大作戰

由於民進黨籍新北市長參選人蘇貞昌表示，目前登革熱全台12個病例，光新北市就有9例；以往登革熱都在南部，但今年反而都集中在新北市；另以往9月、10月才是登革熱的高峰期，但現在不到9月就頻傳登革熱疫情，暗批新北防疫不力。

對此劉和然說，目前因極端氣候變化大，已不能用從前登革熱高峰時間來看待，為了防疫全市要一起動起來「抗蚊大作戰」，並藉這次疫情讓全市29區都體認防疫重要性。

劉和然指出，在公有環境部分由公家專業單位負責清掃，但私人住家領域則有賴民眾自主清理，尤其私人閒置土地、私人農地也要去前往檢視清除積水容器，住家也要清理盆栽底盤，他也呼籲民眾要配合入內巡查，共同消滅登革熱。

(中國時報)