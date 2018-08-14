楊麗環陳學聖 互批搞分裂

2018年08月14日 04:11 中國時報 葉臻 、呂筱蟬／桃園報導 、呂筱蟬／桃園報導

前國民黨立委楊麗環13日接受電台專訪，稱桃園市長鄭文燦民調超過6成，是「因為自己還沒加入選戰」，面對幾已形同陌路的參選人陳學聖，楊指陳的民調只有16％，根本沒本錢搞分裂。陳學聖則回擊楊麗環在初選階段民調就吊車尾，現階段確實沒有分裂的本錢，但楊麗環參選民調有可能高嗎？

楊譏陳民調低沒本錢

楊麗環9日發聲明退黨，但未表態是否參選桃園市長，她認為現任市長鄭文燦高民調是自己還未加入選戰，也批評陳學聖民調低沒有分裂的本錢。楊麗環表示，陳學聖的民調數字可看出他完全不具有團結的能力，並大笑說：「我還沒出來，鄭文燦支持度接近6成是很正常的事！」

針對日前傳出吳敦義夫人蔡令怡想跟楊麗環對話卻被回絕，甚至沒有回電，楊麗環則表示對這件事很抱歉，說當時並不知道蔡令怡要到辦公室，她人在外面跑行程做私人拜訪，趕回辦公室時蔡令怡已經離開了。但她也強調目前尚未接到任何所謂的協調。

陳反批楊民調不會高

對於楊麗環談及陳學聖民調低，沒有本錢分裂，陳本人表示，民調只是一個參考數據，且根據內部民調，跟鄭文燦僅有15％至20％的差距，就算只有16％，楊麗環在國民黨的民調初選就吊車尾，和自己民調有一大段差距，難道她出來選，民調有可能會高嗎？

陳學聖說，民調確實沒有分裂的本錢，連傅崐萁也以成功不必在我來為自己站台，初選對手魯明哲也轉為支持，無非就是希望國民黨能重新站起來，真心期待楊麗環以大局為重，全力支持黨提名的參選人，全力輔選市長、市議員、里長，才不愧對國民黨賦予藍天志工團的使命。

(中國時報)