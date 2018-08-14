芬園鄉長洗牌 老將對決新秀

國民黨提名參選人曾世勇，連霸6屆議員，轉換跑道，接受新挑戰。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導
民進黨提名參選人林世明是政治新人，名立委林淑芬是親姊姊。（吳敏菁攝）

彰化縣芬園鄉長洪慶章兩屆將滿，年底鄉長選舉出現藍、綠捉對廝殺的新局面，國民黨提名連霸6屆議員曾世勇、民進黨提名新人林世民，都是第1次挑戰鄉長，但老將對新秀，兩人的資歷和個性特質，呈現強烈對比，讓這場鄉長爭霸戰別有看頭。

芬園鄉長的選戰風雲，一直高潮迭起，本屆無黨洪慶章尋求連任，險勝民進黨提名劉玉秋17票。今年底選舉，洪慶章兩屆將滿，劉玉秋也無心再戰，面臨重新洗牌。

資歷個性成對比

曾世勇是目前彰化縣議會連任過最多屆的議員之一，已經6連霸，樹立政壇長青樹的名望，擔任過國民黨議事黨團書記長，長期以來深耕基層，擁有豐沛地方人脈和雄厚基層實力。

林世民則是遊子返鄉，政大碩士畢業，擔任國會立委助理，兩年前回鄉任職立委黃秀芳服務處副主任，以新人之姿披戰袍，立委林淑芬是她的親胞姊，加上黃秀芳兩位立委姊姊的加持下，漸漸闖出知名度。

同盼為故鄉出力

曾世勇投入政壇征戰無數，不少人好奇選得好好，為何換跑道？曾世勇說，他是土生土長芬園人，要對故鄉有更多貢獻，為民喉舌20多年了，也想把機會傳承給國民黨更年輕下一棒，另闢戰場、接受新挑戰，期望「勇護芬芳家園，經驗帶動芬園」。

同樣地，也有人好奇林世明為什麼不留在台北闖天下？林世明也基於相同理由，就是心繫故鄉，認為能替自己故鄉奉獻，是人生最好的、最有意義的事，毅然投入這場選戰，期待以清新的形象打出「芬園鄉會更好」。

(中國時報)

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