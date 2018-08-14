吳敦義談整合 陳子敬選到底

國民黨主席吳敦義（左一）專程南下替國民黨台南市長參選人高思博（左二）陣營加油打氣。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

藍營要員接力拉抬國民黨台南市長參選人高思博選情！繼前總統馬英九後，國民黨主席吳敦義13日晚間南下召開選情戰報時強調，高思博的能量逐漸提升，希望登記前泛藍整合能有好的結論。但陳子敬則認為，沒有人跟他聯繫，希望一切見面再談，目前仍將參選到底。

藍軍想勝選 期限剩2周

吳敦義表示，下屆台南市長選舉，高思博的能量已經逐漸提升，狀況也逐日改善，國民黨一定會將台南地區當作非常重要的區域進行選舉。

至於整合問題，吳敦義指出，當然還要費一點時間，因為陳子敬先生也是可敬的泛藍軍一部分，希望能夠逐漸將協調的工作做好。只是他也沒辦法訂一個時間表，但因8月27日就要開始登記，所以希望在這10幾天之內，能有更理想的結論出來。

高思博團隊指出，8日晚間前總統馬英九陪同高思博前往武聖夜巿掃街時，曾創下4萬9000人觀看直播的紀錄，顯見馬英九魅力不減當年。隔天馬前總統又馬不停蹄，繼續到新營第一巿場掃街、柳營代天院參拜與鹽水大眾廟舉辦座談，所到之處也都受到熱烈歡迎。

終結綠執政 高最佳人選

繼馬英九之後，昨天晚上吳敦義接棒前來台南為高思博拉抬聲勢，吳敦義說，民進黨在台南執政25年，並沒有好好建設台南、照顧好台南鄉親。高思博曾擔任立法委員、在中央部會做過政務官，既了解民意又擁有豐富的行政資歷，且專長是法學，是相當優秀、有實力的市長參選人，希望年底高思博能幫國民黨拿回台南執政權。

吳敦義抨擊民進黨許多政策都顯現執政黨的專制蠻橫與粗暴，只顧政黨利益，不為人民謀福祉，各地民怨沸騰、民心思變，他相信台南人年底會用選票證明一切。

高思博也指台南人對民進黨太好，長期給民進黨機會，民進黨卻毫無建樹，用「滿江紅」的不及格成績來回報台南鄉親，他有信心終結民進黨在台南25年來的執政。

(中國時報)

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