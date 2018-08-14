離島鄉長選情 冷熱差很大

2018年08月14日 04:11 中國時報 陳可文 、 潘建志 、 楊漢聲 ／綜合報導 ／綜合報導

離島選情，澎湖縣除了本島馬公市以外的5個鄉長選情，以湖西鄉、白沙鄉競爭較激烈恐有變數；屏東縣琉球鄉長選舉，尋求連任的現任鄉長陳隆進，將面對涉貪羈押期間的代理鄉長林愛玲挑戰，形成鄉長與代理鄉長之爭；綠島鄉長之爭，參選人全都是國民黨，形成三足鼎立。

湖西白沙兩鄉 恐有變數

澎湖縣5鄉1市，湖西鄉現任鄉長國民黨吳政杰出身政治世家頂著留美碩士光環拚連任，民進黨提名甫退休消防局祕書洪添英興致勃勃想一爭高下，綠營同志蔡清謀不甘示弱也放話同室操戈。

白沙鄉現任鄉長國民黨莊美李爭取連任，卻拒絕藍營提名，地方長期存在著派系不合，現任代表會主席宋萬富已表態參選到底，民進黨也不缺席，推派吳龍河角逐。

西嶼鄉長許月里是無黨籍草根性強，她是歷年來第1位女鄉長，基層奠定實力；望安鄉長許賢德已獲國民黨提名參選連任，若無變數，2人應可連任成功。

七美鄉現任鄉長呂立勳屆滿將轉換跑道參選縣議員，地方呂派陣營推派現任鄉公所秘書呂啟俊接棒，其他派系仍觀望，尚未推派人選。

代理挑戰現任 琉球激戰

屏東縣琉球鄉長選舉，現任鄉長陳隆進本屆擊敗尋求連任的前任鄉長蔡天裕，實力不容忽視，但代理鄉長林愛玲也將參選，形成鄉長與代理鄉長之爭。不過琉球人「人親土親」觀念很深，林愛玲以「外地人」身分投入選戰，她雖為外地人，但背後有琉球重量級人士及縣府內部支持，仍有機會一搏。

台東縣綠島鄉現任綠島鄉長鄭文仁爭取連任，但卻未獲國民黨提名，國民黨選擇提名現任縣議員謝賢裕，另外未獲提名的前台東縣衛生局長陳照隆也宣布退出國民黨誓言參選到底。

目前有意問鼎綠島鄉長的3人全都是國民黨，但國民黨提名作業卻協調未果，讓陳照隆及鄭文仁兩人均已無黨籍身分堅持參選到底，演變成國民黨「內鬥」，讓整個綠島選情撲朔迷離，由於3人實力都相當接近，究竟是誰能勝選，要待投票後才能揭曉。

(中國時報)