中和參選人 搶緬甸華僑票

2018年08月14日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市第五選區（中和）應選6席，至今已有8人表態角逐、競爭激烈，中和區逾40萬人口，其中南勢角、華新街一帶逾3萬名緬甸華僑及其二代的新住民票源相當關鍵，各參選人除了推出新住民母語文宣外，亦提出多項政見搶攻新住民選票。

國民黨市議員陳錦錠長期關注緬甸華僑及其二代，在華新街設置服務處多年，提供協助。陳錦錠表示，「語言」是華僑在台灣生活最常面臨到的問題，因此近年來提供免費華語文學習課程，協助他們融入台灣生活，並協助舉辦節慶活動推廣不同的文化。

國民黨新北市議員邱烽堯表示，他在議會長期關注教育議題，「語言」是協助華僑、新住民融入台灣非常重要的課題，全市不少國小都有開設新住民語言課程，另也鼓勵新住民擔任種子師資，傳遞不一樣的多元文化。中和的潑水節、點燈節是相當重要的文化資產。

國民黨新北市議員參選人金瑞龍表示，台灣是多元化社會，近年來中央政府推行新南向政策，若能善用華僑的語言優勢，將可協助學子學習不一樣的語言及了解文化差異，亦可替華僑們帶來更多的就業機會，創造一個他們可以使用母語的生活環境，另外搭配潑水節、點燈節等節慶活動，促進文化交流。

民進黨新北市議員參選人張志豪說，曾與立委江永昌多次交換意見，他認為，政府正積極推動新南向，中和華新街一帶聚集東南亞多元文化及產業，可作為政府新南向政策的基地，結合華夏科大研究能量，讓電商平台形成文化推力及產業拉力，帶動在地經濟及文化再發展。

民進黨新北市議員參選人張維倩說，新住民擁有母語優勢，可培育通譯、教育及觀光的人才，帶動產業並且提供新的就業選擇；另應提升新住民的就業選擇，建立就業便利平台，設立單一窗口協助新住民辦理事務，不再因語言或環境不熟等問題而疲於奔命。

(中國時報)