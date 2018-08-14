苗縣議員選情緊繃 戰況更激烈

2018年08月14日 04:11 中國時報 陳慶居 、何冠嫻／苗栗報導 、何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣下屆縣議員選舉，因第五選區人口數大幅增加，應選席次將從現有7席增為8席，相對第六選區則由現有3席減為2席，縣選委會已提報中選會預定本月16日公告生效。

縣選委會13日指出，今年將首度招募新住民擔任選務工作人員，歡迎符合資格者報名參加。

根據民政單位統計，截至7月底全縣總人口數為55萬825人，20歲以上的選舉人數44萬8517人，年滿18歲符合公投資格者有46萬1905人。不過，選委會計畫各選區應選席次的標準是距投票日半年，即5月底的人數。

經精算後，第七及第八選區各有1席平地及山地原住民議員之外，另第六選區應選36席議員，沒異動的包括第一選區應選9席、婦女保障2席，第二選區應選3席，第三選區應選5席、婦女保障1席，第四選區應選9席、婦女保障2席。

而第五選區因人口數增至11萬6234人，應選議員從7席增加為8席，婦女保障名額從1席增為2席。第六選區人口數為3萬7142人，應選席次從3席減為2席。第六選區席次減少，選情勢必更形激烈，第五選區雖增加1席，但各方人馬躍躍欲試，也是百家爭鳴局勢。

縣選委會副總幹事曾雪花表示，精算後各選區應選席次，已上報中選會並預告本月16日公告後生效。

(中國時報)