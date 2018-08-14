2018年08月14日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

年底雲林縣水林鄉長選舉，民進黨徵召水林鄉代許山埜，對戰無黨籍現任鄉代會主席周聯聰、素人參政李明遠，但民進黨籍現任鄉長陳怡帆日前轉任農委會專門委員，地方認為選前少了現任鄉長輔選，可能牽動選情的變化。

水林鄉現任鄉長陳怡帆2任屆滿，民進黨尋求延續執政，徵召現任水林鄉民代表、前代表會主席許山埜出戰，許山埜與前鄉長陳茂順、陳茂順女兒陳怡帆有深厚革命情感，基層人脈雄厚。

不過陳怡帆突於本月10日轉任農委會專門委員，選前輔選要角轉換跑道，引發各界揣測，對手陣營認為可能是民進黨內部出現歧見，對此民進黨雲林縣黨部強調「輔選系統穩定運行中，有信心贏得勝選」。

民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文表示，陳怡帆擔任2屆水林鄉長，為農民爭取諸多福利，對於基層農業有深刻了解，適逢農委會急需農業基層相關人才，才會邀請陳怡帆擔任專門委員。

許山埜陣營認為，民進黨長期深耕水林，前鄉長陳茂順與陳怡帆爭取諸多地方建設、致力社會福利與文化經營，打造水林鄉成為番薯的故鄉與開台第1鄉，老人長青食堂也深獲肯定，交棒給他，選民絕對有信心。

對手周聯聰、李明遠陣營強調民進黨雖有執政優勢，但鄉民希望水林鄉能夠更進步，面對人心思變，不論民進黨由誰輔選，他們都有勝選的決心。

(中國時報)