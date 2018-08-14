基隆議員戰 2美女吸睛

2018年08月14日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

陳宜成為市議員選戰中的焦點。（翻攝自陳宜臉書）

年底選舉將屆，「美女牌」往往成為吸睛的焦點，前網球國手、31歲的「漂亮寶貝」陳宜，今年獲得民進黨提名，再次投入基隆市信義區議員選舉；另外還有曾擔任刊物《雞籠霧雨》發起人的陳薇仲，以年僅27歲之姿，也投入安樂區議員選舉。2大美女的出線，也讓基隆選情增添了不一樣的氣息。

基隆市人口老化益重，現任議員年齡偏長，但今年的基隆市議員選舉，許多年輕參選人紛紛出頭，陳宜、陳薇仲參選，帶來一股清新的氣象。

民進黨提名的信義區議員參選人陳宜，7歲就接觸網球，曾是代表台灣的網球國手，因面容姣好而有「漂亮寶貝」的美譽，還曾在雙打比賽排名高居世界第116名，2013年退役後擔任銀行員，2014年以無黨籍參選信義區議員，雖然落選，但她仍不氣餒，今年獲得民進黨提名，捲土重來。

「我想要為家鄉做些事情！」陳宜表示，基隆需要改變，因此她決定回鄉投入議員選舉，讓基隆成為具有健康、運動、活力的城市。

安樂區議員參選人陳薇仲是《雞籠霧雨》發起人兼主編，畢業於北一女、台大生物產業傳播暨發展學系，長期關注基隆議題，具備青年勞工、通勤族與文化工作者身分，也是基隆最年輕的議員參選人之一。

(中國時報)