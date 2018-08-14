合理政策才能善用民間資源

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中國時報
李萬吉

日前媒體報導雲林日統客運因承受不了長期虧損，將出售總部大樓，甚至不排除收攤。此舉引起不少社會關注，擔心地方老人行動更加不便，也讓地方發展雪上加霜。事件雖為個案，卻凸顯地方客運業者經營困難的普遍現象，如今傳出停業可能，政府才說要討論補貼方案或協助轉型，顯然長期對此問題視而不見。

日統客運面臨的大環境問題很多，包括鄉下人口外移，高鐵衝擊國道客運需求外，搭乘人口高齡化，加上需自行吸收敬老優惠票價的成本，讓業者不堪負荷。即便業者想要改變加創新來吸引客源，卻被購車法規、工時限制等法規綁死，難有發展空間。

其實不只是地方客運面臨如此困境，其他社會福利制度也常見類似問題。也就是政府常一方面把應負擔的福利成本轉賴給相關業者，另一方面又限制業者的定價，等於強迫業者做慈善事業。以教科書為例，政府不僅長期壓低教科書的價格，連提供給老師的教師用書和教學指引也不得列入成本計價，造成現今教科書的價格比空白筆記本還便宜的荒謬現象。過去30年，政府也不編列預算價購這些教師用書和教學指引，硬要求業者自行吸收。

類此不合理的限制不少，像是私立學校學費凍漲，導致私校辦學品質難以提升，造成招生更加困難的惡性循環；另外近幾年的學生平安保險費凍漲，也造成保險業者無意願意承攬學生平安保險而屢屢流標的窘境。

政府財政有限，的確難以滿足所有社福條件，然而若希望鼓勵民間參與公共事務時，應有合理的定價與補助機制，同時建立務實的配套措施，才能讓業者能有長期穩定經營的條件，否則最後業者退場，問題還是由全民一起承擔。

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

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