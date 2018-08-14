邱炳坤任徐定禎競選總幹事

2018年08月14日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 何冠嫻、／苗栗報導

無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎13日在餐敘中，邀苗栗市長邱炳坤出任競選總部總幹事，不但獲得邱炳坤首肯，還表示將全力輔選徐定禎，連同竹南鎮長康世明也出席表達力挺，讓國民黨提名尋求連任的徐耀昌，面臨無黨籍聯盟不小威脅。

徐定禎強調，財政發展與城市發展是相輔相成，穩定成長的財政收入，是城市進步與發展的重要關鍵，桃園市長鄭文燦及新竹市長林智堅上任後，財政成長達10至15％，成功帶動城市發展。

徐定禎說，多次力邀邱炳坤擔任競選總部出謀畫策的要職，除因與邱炳坤為苗栗縣內二市長，施政理念也所見略同。此外，兩人更在任內分別將頭份市與苗栗市財政，創造3億盈餘，有共同政績。

打破財政赤字魔咒，竹南鎮盈餘數億的康世明，13日也出席餐會表態力挺，3位破億盈餘首長的組合，展現無黨籍聯盟的強大團結力，更有人形容為「復仇者聯盟」。

若徐定禎整合苗栗、竹南、頭份3大票倉票源，將讓尋求連任的縣長徐耀昌，面臨更嚴峻的挑戰。

但縣府回應，縣府2017年歲計賸餘12.4億，開源增加3億元稅課收入，加強稅籍清查及欠稅清理，積極清欠，防止逃漏，以致稅課收入超收1.3億元。在非稅課收入，增加收入1.7億，節流方面減少9.4億元支出，都盡量開源節流，撙節財源不遺餘力，財政有漸入佳境趨勢。

(中國時報)