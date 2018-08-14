修堤土石誤入溼地 復工鬆口氣

台南北門井仔腳海堤改善二期工程，因土方堆置在溼地範圍而停工，居民怕海水倒灌，向相關單位陳情。（莊曜聰攝）

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中國時報
╱台南報導

水利署第六河川局在台南市北門區進行第二期海堤整建工程，日前因地基土壤流失，造成3號水門塌陷，六河局趕緊進行搶修，卻因土石堆置的場地位於國家級溼地範圍，遭南市府農業局要求停工，恰好近日大潮，居民擔憂生命財產受威脅，向民代、公所陳情，痛陳「只顧鳥、不顧人」，城鄉發展署13日派員了解，副署長黃明塏表示工程可繼續進行，眾人都鬆了口氣。

第六河川局針對北門井仔腳鹽田海堤進行改善工程，將堤岸加厚、堤頂加寬，並設置觀景平台與步道，目前第一期工程已經完工，正在進行總長470公尺的二期工程，預計10月中旬前完成。

但上月底六河局卻收到農業局函文，表示工程堆置的土石等資材，位置剛好在政府畫設的國家級重要溼地環境教育區，要求施工單位立刻停工，並限期改善，否則將依《溼地保育法》裁罰。

進行中的工程喊停，連帶影響到正要進行的3號水門搶修工程，居民看著地基淘空、破了大洞的海堤沒法修補，若海水倒灌恐致災，急得跳腳，向民代及公所陳情，原本溼地畫設已有爭議，更讓人有顧生態不顧人的感覺。

由於市府農業局僅是代管單位，內政部城鄉發展署13日由副署長黃明塏前往現勘，他當場指出，土石的確是放置在溼地範圍，依法不合，但民眾生命財產第一，搶修工程將可照常施作，後續六河局再補齊申請流程即可，居民心中大石總算放下。

(中國時報)

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