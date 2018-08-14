知本溼地 赫見灰胸秧雞洗澎澎

生性隱密、機警的灰胸秧雞，在知本溼地大方現身，令鳥友驚喜。 （莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

1隻在全台數量相當稀少的灰胸秧雞，近日在台東知本溼地大方現身，還不時演出洗澡秀，生性害羞的灰胸秧雞為台灣稀有留鳥，對於環境相當敏感，平常不易見，由於政府計畫在知本溼地開發太陽能光電，鳥友爽拍之餘，也擔心這隻珍貴鳥禽的未來。

高溫持續不退，眼尖的鳥友近日在知本溼地1處水漥，直擊罕見的灰胸秧雞快樂洗澎澎，涼快一「夏」，直呼太幸運了，鳥友說，過去曾在知本溼地記錄過灰胸秧雞，暌違3年再相逢，驚喜之餘猛按快門，按到手酸。

灰胸秧雞是台灣特有亞種，身長約25公分，頭部紅褐色，眼以下至頸、喉為鼠灰色，體背黑褐色具白色橫紋，生性隱密、害羞，沒想到竟然大方現身，還頻頻上演洗澡秀，鳥友笑說，可能是天氣太熱受不了清涼誘惑。

不過，台東縣野鳥學會理事蘇俊榮表示，知本溼地除了有灰胸秧雞以外，也是環頸雉等許多鳥類重要棲地，縣府開發太陽能光電專區，屆時工程車進進出出，還要施做水泥基座等，對環境造成衝擊，珍貴的溼地生態可能就毀了。

資深鳥友陳建樺也指出，今日鳥類，明日人類，因為人為開發，生態環境逐步被壓縮，人類除了為自己的利益設想以外，對其他的物種也應該多一點尊重，以免讓國際看笑話。

台東縣政府財政及經濟發展處長盧協昌表示，光電專區原基地面積226公頃，縣政府以161公頃招標，特別將65公頃溼地保留未開發，包括整個泥沼地及集水區域，便是對生態環境的重視。預計本月底將邀集委員及在地居民、保育團體等就廠商所提計畫書召開諮詢會議，在生態保育部分，縣府也將會落實審查。

(中國時報)

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