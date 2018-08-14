元山問題蛋 成選戰食安議題

2018年08月14日 04:11 中國時報 葉臻 、 莊旻靜 ／綜合報導 ／綜合報導

元山問題蛋事件成為選舉食安議題，桃園國民黨市長參選人陳學聖指責市長鄭文燦未落實食安，市府新聞處回應鄭執政有查有罰。國民黨新竹縣長參選人楊文科、立委林為洲則要求要從法制面著手，把關民眾食安安全。

桃園市衛生局精算，共有72家下游業者受害，其中桃園市有53家，包含3家歇業店家，事發至今共回收液蛋白、液蛋黃、全蛋液1166.8公斤，業者疑似使用元山液蛋所製作的半成品、成品，也同時進行主動下架待銷毀。

國民黨桃園市長參選人陳學聖批評市長鄭文燦未落實食安，對此桃園市政府新聞處回應，市府已勒令元山立即停業，桃園市內的53家下游業者也下架相關產品。市府新聞處表示，元山蛋品2011年至2014年共稽查2次、抽驗1次，卻沒有任何裁處，針對這樣的紀錄，市府也不會因此指控是吳志揚縣長時代放水。

新竹縣長參選人楊文科、立委林為洲昨也針對食安問題發聲。楊文科指出，他在新竹縣政府擔任祕書長、副縣長期間，推動制定「新竹縣食品安全管理自治條例」，明令食品業者限時通報，未來若當選縣長，將持續施行此自治條例效能，要求權責單位不定期稽查、抽驗各項農產品。

林為洲指出，針對層出不窮的食安問題，他也努力對食安修法，未來也將會向中央爭取經費，在新竹縣設置食安檢驗設備、爭取更多稽查人力。

(中國時報)