新人輩出 汐止2老將坦言緊張

汐止區現任市議員廖正良的兒子廖先翔宣布參選，表示自己最大競爭對手是同為新人的其他參選人。（宋原彰攝）

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中國時報
宋原彰／新北報導

2018年底市議員選舉，第十選區（汐止、金山、萬里區）的4位市議員僅有白珮茹和周雅玲宣布參選拚連任，其餘參選人全是新人，包括立委黃國昌的祕書黃智姍、現任議員廖正良兒子廖先翔和現任議員沈發惠的辦公室主任張錦豪等。面對新人輩出，白、周均坦言很緊張。

現任議員白珮茹面對3位新人出來參選，坦言很緊張，不過現階段仍是做好議員工作，處理民眾陳情、推動地方建設。談及因應年底選戰，監督市政有什麼新想法，她強調，希望黃國昌盡快與台北市長柯文哲商量，如何將民生汐止線的建案送至中央，並趕緊動工。

白珮茹說，先前柯文哲在媒體上說「沒看過黃國昌」，這讓她相當擔憂，因為民生汐止線的建設需要雙北共同推動，黃國昌身為汐止區立委，如果跟柯文哲沒有密切地商討，勢必一拖再拖。

另一位力拚連任的市議員周雅玲認為，「壓力一定有，但是有信心」強調會以「君子風度」面對選戰，選民最後會用選票替自己打分數。

面對兩位政壇老將，現任議員廖正良的兒子廖先翔反而自在表示，年輕人出來參政是一股浪潮，現任議員已經有基礎的支持群眾，自己比較大的競爭對手還是其他新生代的參選人，因為大家都是第一次參選、年紀較接近，性質較相同。

(中國時報)

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