快取寶吸金案 10被告喊冤

2018年08月14日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

快取寶公司負責人孫岳澤涉嫌違法吸金188億餘元，潛逃出境迄今下落不明，嘉義地檢署首波起訴孫岳澤、李欣潔夫妻共14人，13日嘉義地方法院首開準備庭，11名出席被告，除1人當庭認罪，其他皆喊冤說自己無罪、才是被害人。同樣被起訴的調查局官員張道銘除直指檢察官杜撰情節，起訴他心態可議，還說孫潛逃海外前，他曾匯了兩次錢給他，如真是共犯，豈不是自殺式共犯？請求法官查明。

嘉義地檢署歷時1年偵辦快取寶非法吸金案，今年3月偵結，依違反銀行法等罪嫌起訴快取寶負責人孫岳澤夫妻、金主黃振龍、張治忠、張道銘共14人，昨準備庭僅11名被告在律師陪同下出席，據聞目前人在大陸的孫岳澤夫妻並未現身，庭中僅被指涉吸金1億9947萬元的于易村當庭認罪，並聲稱已和20名下線和解，其餘被告皆否認犯罪，甚至要孫岳澤回來對質。

包括被指是金主的黃振龍、張治忠、吳秋煌等人皆否認犯罪，吳秋煌更一度講到哽咽，反問法官「投資1億虧4億，你覺得我還會投資嗎？」，指因為聽信孫岳澤片面之詞，讓他傾家蕩產，人生大亂，痛不欲生，「叫我怎麼活下去？」。

龔忠桓也否認與孫岳澤夫妻一起吸金，「我是被騙的」，痛陳他兩間房子都賣了，連勞保的錢都投進去，現在輪落到破產，還要靠人家救濟，我從頭到尾都沒參與過，「犯了什麼罪？」。許秋蓉和陳建誠是夫妻，許說投資都是太太負責，他完全不知情，許秋蓉更一度講到哭。

另多名被告也對檢察官羅列的吸金金額很有意見，除澄清部分是借貸關係，檢察官重複計算才導致金額這麼高，張道銘除說他是實質受害人，還說孫當時被捧得這麼紅，連顏姓前立委都投資幾億元，「誰不心動？」所以他才會跟朋友借錢，再借給孫，檢察官明知是民間借貸行為，還杜撰情節以銀行法究辦，心態可議，自相矛盾。

(中國時報)