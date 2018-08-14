2018年08月14日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

對大多數的民眾來說，木柵動物園可說是充滿歡笑的快樂天堂，但對4、5、6年級的民眾而言，「圓山動物園」才是他們的童年回憶所在。新北市議員參選人蘇泓欽在臉書貼上一張市議員蘇有仁背著他在圓山動物園的照片，引發熱烈迴響。

1914年成立的圓山動物園及一旁的兒童樂園，可說是許多老一輩民眾的共同回憶，在1984年還沒遷移到木柵動物園之前，前往圓山動物園看動物、到兒童樂園玩，可說是許多父母帶著子女出外旅遊的必修課程。

蘇泓欽日前在臉書發表父親節的感言時，貼出了一張蘇有仁在創業時期帶他前往動物園出遊的照片，並寫下「創業期的父親非常難得地抽出時間帶我去圓山動物園」。

其實蘇有仁的發跡相當傳奇，他從桃園農工畢業後獨自1人照顧150頭豬受到賞識，投入經銷飼料，依舊有聲有色，最終被引介經營虧損連連的九龍窯業，但他只花了3年時間，就把賠錢的九龍窯業整頓成賺錢企業，還因此在1982年獲選創業青年楷模，並獲李登輝總統召見。

在這樣的忙碌情況下，蘇有仁仍常帶著兒女們出遊，沒有讓兒女的童年留下空白，才留下背著蘇泓欽看孔雀的照片，如今蘇有仁在從政40年後決定交棒，貼出這張紀念父親節的照片，也充滿了濃濃的傳承意味。

(中國時報)