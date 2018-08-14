尋找隱形的台灣社會公約

2018年08月14日 04:11 中國時報 范 疇

任何共同體若要被稱為一個國家，就必須有約法，無論是成文的還是不成文的。那麼，台灣的約法落腳點在哪？幾年下來觀察台灣社會現象，我認為「台灣約法」落在三個點：對公權力的約法、對公共財的約法、對公民守則的約法。

美國的約法落在一部單一的成文憲法，但那也是歷經頭100年以及內戰才磨出來的，其整個法治體系就圍繞這這部容許「與時俱進」的成文憲法展開。中國也有成文憲法，但是美國哈佛大學憲法學者曾形容其為「一張願望清單」（A Wish List）， 實際上主宰並維繫中國共同體的其實是一套不成文的約法，在「毛氏約法」因文革而徹底失敗後，鄧小平即時提出了「鄧氏約法」－讓一部分人、一部分地區先富起來，國家則韜光養晦。人民買帳了。

江澤民時代推出的「江氏約法」是 「悶聲發大財」，這挺符合黨內權貴及黨外中產階級的期待，加上財富的擴散漣漪效應，因此也被共同體買帳了。胡、溫時期的不成文公約基本上是「江氏約法」的調子，再加上了「大國崛起」下的「讓已經有錢的人享樂揮霍」，也勉強符合了共同體的期待。

習近平繼承的是一個幾乎已經破碎的不成文約法體系，財務金融的壓力、貧富不均的怨氣，使得鄧氏約法、江氏約法對共同體的凝聚力幾近失效。習近平若再延續「物質訴求」的路數，肯定是弊大於利，因而他試圖提出精神性質的「習氏約法」－中國夢，主旋律便是「一帶一路」的強國夢。5年下來，習近平察覺精神不能當飯吃，這才有了十九大講話中的那句關鍵語：不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。當下，這約法也正在承受巨大的挑戰。

在國家約法這件事上，鏡頭再拉回台灣。台灣也有一部成文憲法，並且幾十年來大部分的共同體事務都依循這部成文憲法進行。然而，這部成文憲法的爭議性越來越大，主要是因為歷經國民黨和民進黨的折衝，這部憲法已經變成一部「鳥籠憲法」。在「人民究竟有沒有義務遵循一部鳥籠憲法」這爭議沒得到解決之前，台灣沒有可能進入如美國般的「憲法一尊」的境界。

換句話說，台灣這個共同體的凝聚力，只有一部分依賴成文憲法，尚有很大的一塊必須依賴不成文的人民公約。因此，將這部分的人民公約說清楚、講明白，乃是台灣共同體的凝聚要素，否則台灣會因為鳥籠憲法而分裂。

可以說，過去5年，甚至過去30年，台灣社會內部的紛紛擾擾，人們簡單地歸結於什麼「藍綠鬥爭」，事實上，若宏觀來看，真實的底層問題是台灣社會正在尋找一份新的社會契約。所有的紛擾爭議，本質上其實都是在試圖定義一份新的、人民與被選政府之間的社會契約。

歷經國民黨、民進黨的藍綠輪替執政，台灣人民開始逐漸明白，管他什麼黨，只要坐上權力位置夠久，他的威權性格就會「與權俱進」。真正能夠凝聚台灣共同體的，不是人民跟什麼「政黨」之間的關係，而是人民與「政府」之間的關係。

而這份新契約的內涵，可以用3類範疇道盡：公權力的界線、公共財的邊際，以及公民的守則。可以簡稱為「三公契約」。試問，自從台灣有了政黨解嚴、一人一票之後，所發生的所有重大政治事件、社會衝突，哪一件不落在這「三公契約」的相關範疇內？舉凡官商勾結、以公營私、政客關說、肉桶利益綑綁、黨產糾紛、這幫那幫、遊行暴衝，都是因為公權力的界線不清、公共財的邊際不明、公民守則模糊。

在鳥籠憲法的問題得到解決之前，台灣幾乎不可能成為一個真正的法治國家，除非我們先落實「三公契約」。真正法治達不到，而台灣人民還期待我們這個共同體能夠得到世人的尊重，豈非望梅止渴？

老人或許已經無救了，但年輕世代千萬勿忘，「自己的台灣自己救」這句話倘若不落實在「三公契約」的實踐上，台灣共同體的凝聚力恐怕也只是一種「願望清單」而已。讓我們一起來把公權力的界線、公共財的邊際，以及作為公民的守則，給說清楚、講明白。

（作者為戰略顧問公司負責人）

(中國時報)